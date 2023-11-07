Трактора ползут к господдержке

Сельхозмашиностроители РФ увеличивают отгрузки на внутренний рынок в деньгах, но сегмент, провалившийся в первом квартале, остается в сложном положении. По оценкам участников рынка, по итогам года он сократится с учетом импорта примерно на 25%, а 2024 году на фоне роста расходов товаропроизводителей закупки техники тоже не будут приоритетом. Отечественные игроки говорят о необходимости увеличения господдержки спроса. Она уже «вытянула в плюс» отгрузки тракторов, но на 2024 год, утверждают участники рынка, заложено финансирование в разы ниже потребностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Продажи отечественной, то есть отвечающей требованиям по локализации, сельхозтехники по итогам января—сентября выросли на 7,5%, до 181,4 млрд руб., подсчитал «Росспецмаш». Производство в РФ за тот же период увеличилось на 19,8%, до 218,6 млрд руб., экспорт — на 4,9%, до 14,9 млрд руб. Рынок выпускаемой в РФ техники в деньгах вышел в плюс еще по итогам первого полугодия после отрицательных результатов первого квартала, но темпы прироста в третьем квартале немного замедлились (см. “Ъ” от 1 августа).

В штуках по итогам девяти месяцев растут сегменты зерноуборочных комбайнов (на 11,6%, до 3,5 тыс. штук), самоходных кормоуборочных комбайнов (на 13,9%, до 237), а также косилок (на 9,9%, до 2 тыс.) и пресс-подборщиков (на 4,8%, до 806 штук). Остальные показывают отрицательную динамику. В том числе в минусе крупнейший сегмент сельхозтракторов — их продажи упали на 12,1%, до 3,5 тыс. штук.

В то же время по итогам сентября отгрузки тракторов выросли на 36,4%, до 465 машин. На показатели сегмента оказывает влияние программа 1432, по которой аграрии могут получить скидку на сельхозмашины. В 2023 году исходно скидку не распространили на комбайны и тракторы, а финансирование составило всего 2 млрд руб. против 8 млрд руб. годом ранее. Но с лета на фоне отрицательной динамики рынка Минпромторг выделил на закупку тракторов 3,2 млрд руб.

Снижение финансирования программы 1432 вместе с низкими ценами на зерно привело к сокращению объема отгрузок и производства в РФ сельхозмашин, считают в «Росспецмаше».

В ассоциации отмечают, что в прошлые годы реализация программы 1432 «при условии достаточного финансирования сглаживала негативный эффект от снижения цен на зерно и позволяла сохранять темпы производства и обновления парка техники». До кризиса поддержка составляла по 15 млрд руб. ежегодно, на 2024 год в проекте бюджета заложено всего 2 млрд руб. В «Росспецмаше» полагают, что нужно вернуться к прежним объемам финансирования в 15 млрд руб. в год на период до 2030 года, а также предоставить гранты на развитие производства комплектующих для спецтехники в размере не менее 10 млрд руб. в год до 2027 года и предусмотреть ряд других льгот.

235,4 миллиарда рублей составили, по данным «Росспецмаша», продажи отечественной сельхозтехники в РФ в 2022 году

Глава ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники АСХОД Александр Алтынов отмечает, что основные ниши по отечественной технике в минусе, за исключением комбайнов, которые показывают рост на низкой базе. При этом комбайны как относительно более дорогой продукт дают импульс для роста в денежном выражении. Весь рынок в деньгах по итогам года сократится на 20–25%, ожидает он, поскольку спрос остается ограниченным. Таким он останется и в 2024 году, полагает господин Алтынов.

«Хороших цен на урожай, как были в пандемию, у аграриев, вероятно, не будет еще долго,— считает он.— При этом дорожает все — топливо, семена и прочее, и встает вопрос, на что тратить деньги. Вряд ли техника будет вопросом номер один, как и в этом году».

«По результатам лета мы оценивали падение рынка где-то на 30%, эта ситуация сохраняется и сейчас,— говорит глава Optitech Agro Татьяна Фадеева.— Судя по текущим данным, четвертый квартал будет слабым по спросу на сельхозтехнику и точно не компенсирует накопленное». На спрос серьезно влияют низкая ликвидность аграриев, крайне высокие ставки, сложность привлечения заемных средств по этим ставкам, существенные проблемы с маржинальностью в дополнение к уже возросшей себестоимости обслуживания техники, семян и средств защиты растений, полагает она. В третьем квартале, добавляет госпожа Фадеева, аграрии столкнулись с серьезным скачком цен на топливо, что также отразилось на стоимости затрат на гектар.

Ольга Никитина