Делу Falcon срок не писан

Как стало известно “Ъ”, СКР в очередной раз решил продлить срок следствия по уголовному делу о произошедшей в 2014 году авиакатастрофе бизнес-джета Falcon 50 в столичном аэропорту Внуково, в результате которой погибли члены экипажа и находившийся на борту президент Total Кристоф де Маржери. Фигурантами расследования, которое длится уже более ста месяцев, являются остающиеся до сих пор в статусе подозреваемых трое экс-руководителей Московского центра (МЦ) автоматизированного управления воздушным движением ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД), сменный директор аэропорта Внуково и представитель Ространснадзора. Отметим, что два судебных процесса, связанных с ЧП, уже прошли, приговоры были обвинительными, но почти все осужденные были освобождены от наказания по срокам давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С момента катастрофы бизнес-джета прошло девять лет, но расследование еще не завершено

Фото: Следственный Комитет России С момента катастрофы бизнес-джета прошло девять лет, но расследование еще не завершено

Фото: Следственный Комитет России

По данным “Ъ”, на днях фигуранты уголовного дела о катастрофе Falcon 50 получили по почте уведомления о том, что срок расследования в очередной раз продлен. На этот раз в документе сообщается, что теперь он составляет 107 месяцев и пока ограничен 25 января 2024 года. Любопытно, что само письмо датировано серединой октября, при этом на руки подозреваемые бумаги получили практически одновременно с сообщениями об аресте Басманным райсудом Москвы по обвинению в хищении вверенного ему имущества (ст. 160 УК РФ) замначальника управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет полковника юстиции Александра Избенко, который был одним из первых руководителей следственной бригады, занимавшейся делом о катастрофе бизнес-джета, и до недавнего времени подписывал с согласия своих руководителей постановления о продлении сроков расследования.

Напомним, что подозреваемыми в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ), являются бывшие руководитель МЦ АУВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Владимир Ужаков и его первый заместитель Александр Повалий, начальник центра ОрВД Внуково Геннадий Ярмуш, сменный директор аэропорта Сергей Косик и сотрудница Ространснадзора, имя которой следствие не называло. Впрочем, последняя, по неподтвержденной информации, некоторое время назад якобы согласилась на прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, что является нереабилитирующим основанием. В то же время другие фигуранты уголовного дела, некоторые из которых уже успели выйти на пенсию, намерены доказывать свою невиновность на всех стадиях разбирательства вплоть до судебного процесса.

«Моему клиенту действительно пришло уведомление о продлении сроков предварительного следствия»,— подтвердил “Ъ” адвокат господина Повалия Игорь Чернецкий. При этом он отметил, что с его подзащитным никаких следственных действий не проводится, следователя, которая сейчас ведет дело, он пока не видел, а все последние действия СКР фактически сводятся к рассылке таких же уведомлений.

Стоит отметить, что затяжка с уголовным делом бывших управленцев Госкорпорации по ОРВД, сменного директора аэропорта и сотрудницы Ространснадзора изначально объяснялась тем, что СКР якобы был намерен сначала дождаться судебных приговоров по другим уголовным делам, касающимся катастрофы Falcon 50.

Напомним, что после трагедии во Внуково, которая произошла 20 октября 2014 года, расследование было разделено на две части. В первую группу фигурантов вошли Владимир Мартыненко — водитель снегоуборщика, в который врезался взлетавший Falcon, его начальник из аэродромной службы Владимир Леденев, руководитель полетов аэропорта Внуково Роман Дунаев, диспетчер-инструктор Александр Круглов, диспетчер-стажер Светлана Кривсун и диспетчер руления Надежда Архипова. Во второй оказались нынешние подозреваемые. Привлекать последних к ответственности можно было лишь в том случае, если будет доказана вина их подчиненных, которые, в свою очередь, сами не уследили за нетрезвым снегоуборщиком, «заблудившимся» на взлетном поле.

Однако Солнцевский райсуд столицы, рассматривавший дело первой группы обвиняемых, уже сам разделил дела признававших вину сотрудников наземной службы от материалов на диспетчеров и стал рассматривать их поочередно. В результате снегоуборщика и инженера осудили на реальные сроки заключения и сразу же освободили от наказания в связи с амнистией в честь 70-летия Победы. Процесс же по делу диспетчеров (по ходу расследования Светлану Кривсун перевели из обвиняемых в свидетели) проходил непросто: дело возвращали прокурору для устранения недостатков, а затем начинали слушания заново. В результате лишь в 2020 году диспетчеров признали виновными. Госпожу Архипову сразу же амнистировали, а к моменту рассмотрения апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции истек срок давности привлечения к уголовной ответственности получившего шестилетний срок Романа Дунаева. Что касается Александра Круглова, то он был приговорен к пяти с половиной годам колонии-поселения, уже успел освободиться условно-досрочно, а сейчас, по данным “Ъ”, пытается вернуться к прежней работе.

Тем временем защита нынешних подозреваемых выражает недоумение решением СКР вновь продлить расследование. «Нам совершенно непонятна логика следствия, так как срок давности привлечения к ответственности по преступлению, предусмотренному ст. 263 УК, совершенному по неосторожности и потому относящемуся к категории средней тяжести, составляет шесть лет и истек в 2020 году»,— заявил “Ъ” адвокат Чернецкий. В свою очередь, руководитель юридической службы Федерального профсоюза авиадиспетчеров России Олег Бабич отметил, что ранее подозреваемые могли бы подать иски в ЕСПЧ на беспрецедентное затягивание более чем на 100 месяцев расследования с большой вероятностью получения компенсации, но сейчас такой возможности фактически нет.

Между тем адвокат Михаил Загайнов, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, напомнил, что основания для продления расследования уголовного дела четко прописаны в ст. 162 УПК РФ, причем там срок свыше 12 месяцев назван исключительным. «Количественного ограничения на такие продления, которые подконтрольны только руководству СКР, нет, но, конечно, постоянное использование такого механизма является злоупотреблением правом»,— считает господин Загайнов. Он напомнил, что на эту проблему обращал внимание Конституционный суд РФ в целом ряде определений. «Порядок продления не предполагает злоупотребления правом и направлен на обеспечение принципов законности и разумного срока уголовного судопроизводства путем устранения выявленных нарушений и препятствий к дальнейшему движению дела»,— заключил Михаил Загайнов.

Сергей Сергеев