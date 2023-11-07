Глава Саратова назначила руководителя комитета взамен уволенной по суду

Руководителем комитета по управлению имуществом (КУИ) администрации Саратова с приставкой и. о. стала Галина Даниленко, сообщила мэр Лада Мокроусова.

По словам чиновницы, ранее госпожа Даниленко работала заместителем председателя городского комитета по финансам.

Предыдущего руководителя КУИ Светлану Чеконову суд отстранил от должности еще 11 мая, ее обвиняют в четырех эпизодах превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). С тех пор комитетом руководила один из заместителей Виктория Дырдова. Об увольнении госпожи Чеконовой по собственному желанию в мэрии объявили 26 октября.

По данным следствия, обвиняемая незаконно заключила с физическим лицом соглашения, на основании которых изъяли земельные участки в центре Саратова на улицах Вавилова, Рахова, в Мирном переулке и на площади Кирова и расположенные на них торговые павильоны общей стоимостью свыше 29 млн руб. Затем женщина без аукционов предоставила взамен муниципальную землю общей стоимостью более 90 млн руб. Размер и стоимость выданных участков были значительно выше. Ущерб бюджету, как посчитали следователи, превысил 38 млн руб.

На данный момент бывшей чиновнице избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Никита Маркелов

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