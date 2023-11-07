Альтернативная гражданская служба: что такое и как попасть

С ноября Минтруд увеличил список учреждений, в которых можно проходить альтернативную гражданскую службу (АГС). Перечень пополнили 144 организации. Что такое АГС, кто может на нее попасть и как — в справке «Ъ».

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Что такое альтернативная гражданская служба

Альтернативная гражданская служба — это возможность гражданина вместо срочной военной службы заниматься трудовой деятельностью на государственных предприятиях. Право на АГС закреплено Конституцией РФ и федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе». АГС можно проходить в гражданских учреждениях, и при этом гражданин не соприкасается с оружием. Кроме того, альтернативнослужащие, в отличие от солдат, могут без отрыва от работы получать высшее образование по заочной или вечерней форме обучения.

Кто может претендовать на АГС

Гражданин может потребовать отправить его на АГС, если прохождение военной службы противоречит его личным убеждениям или религиозным взглядам. Законом не установлен конкретный перечень конфессий, чьи представители могут претендовать на АГС. Кроме того, такой вид службы могут проходить представители коренных малочисленных народов РФ. Однако такие граждане должны вести традиционный образ жизни, заниматься традиционным хозяйством или промыслами.

Как попасть на АГС

Чтобы попасть на альтернативную гражданскую службу, необходимо подать заявление. Сделать это придется лично в военкомате, в котором гражданин состоит на учете. В документе необходимо указать причины, по которым вы просите заменить вам военную службу. Плюсом будет наличие характеристики с места учебы или работы, подтверждающей ваши убеждения, или показания свидетелей.

Заявление необходимо подавать не позднее чем за полгода до начала призыва. В обычной ситуации — до 1 октября, в случае если вы должны получить повестку весной, и до 1 апреля — если осенью. Однако сроки начала призыва могут изменяться. Количество мест на АГС ограничено и отличается из года в год. Например, в весенний призыв на АГС было направлено 1140 гражданина, а в войска было призвано 147 тыс. человек. Заявление будет рассмотрено специальной комиссией, которая определит, разрешить ли замену военной службы. В случае отказа в прохождении АГС гражданин имеет право оспорить это решение в суде.

Где можно проходить АГС

Проходить АГС можно:

— в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти или органам исполнительной власти субъектов РФ;

— в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала.

Конкретный список профессий и организаций определяет Министерство труда. В настоящий момент в нем 149 специальностей и более 950 учреждений, где можно проходить АГС.

Сколько длится АГС

Срок альтернативной гражданской службы дольше срочной военной.

АГС длится:

— 18 месяцев при прохождении службы в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала;

— 21 месяц при прохождении службы в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также органам исполнительной власти субъектов РФ.

Ограничения на АГС

Хотя АГС и является трудовой деятельностью, нормируемой Трудовым кодексом РФ, есть определенные ограничения. Альтернативнослужащие не могут уволиться по собственному желанию. Кроме того, им запрещено участвовать в забастовках и подрабатывать в других организациях.

Василий Кузнецов