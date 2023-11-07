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«РИА Новости»: артист Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации одной из московских больниц. Состояние 88-летнего артиста оценивается как тяжелое. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в медучреждении.

Юрий Соломин

Юрий Соломин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Юрий Соломин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Находится в отделении реанимации. Состояние тяжелое, сознание ясное, дыхание самостоятельное»,— рассказал собеседник агентства. По его словам, артист находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Господин Соломин был госпитализирован накануне, 6 ноября. По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, его доставили в больницу после потери сознания.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. В труппу Малого театра его приняли в 1957 году. С 1988 года является художественным руководителем театра. Господин Соломин принял участие в создании почти 60 фильмов и сериалов, среди которых — «Дерсу Узала», «Блокада», «ТАСС уполномочен заявить...». Артист удостоен звания Героя Труда России, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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