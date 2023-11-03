Мишустин уволил экс-главу ФАС Артемьева с должности своего помощника

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил бывшего главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от должности своего помощника. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Господин Артемьев сам попросил об отставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

18 октября «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников покидает свой пост, а его место займет Игорь Артемьев. По информации источников, о смене руководства должны были объявить в ближайшие дни.

Игорь Артемьев возглавлял ФАС с 2004 по 2020 год, после чего был назначен помощников премьер-министра. Господин Артемьев — член федерального политического комитета партии «Яблоко». Входит в несколько экспертных органов, включая правительственные комиссии по проведению административной реформы, по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства, по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Лусине Баласян