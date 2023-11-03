Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мишустин уволил экс-главу ФАС Артемьева с должности своего помощника

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил бывшего главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от должности своего помощника. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Господин Артемьев сам попросил об отставке.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

18 октября «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников покидает свой пост, а его место займет Игорь Артемьев. По информации источников, о смене руководства должны были объявить в ближайшие дни.

Игорь Артемьев возглавлял ФАС с 2004 по 2020 год, после чего был назначен помощников премьер-министра. Господин Артемьев — член федерального политического комитета партии «Яблоко». Входит в несколько экспертных органов, включая правительственные комиссии по проведению административной реформы, по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства, по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...