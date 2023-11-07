Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: Франция, Германия и Италия проспонсируют конкурента SpaceX

Франция, Германия и Италия подписали соглашение с французской компанией Arianespace на спонсирование ракеты Ariane 6 на сумму €340 млн в обмен на скидку на покупку ракеты на 11%, передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что три европейские страны заключили это соглашение, чтобы догнать конкурентов из Китая и SpaceX Илона Маска. В условия сделки также входит не менее четырех заказов на запуск ракеты от госучреждений для Ariane 6 и не менее трех — для более легкой ракеты Vega C, передает агентство.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил в ходе телефонного брифинга, что финансовая поддержка Arianespace сопоставима с той, которую получает SpaceX. В сделку также вошла поддержка создания ракет, чтобы увеличить количество гарантированных запусков Ariane 6 на 15 до 42 к 2030 году, сообщает Bloomberg.

Ariane 6 — разрабатываемая ракета-носитель, предназначена для выведения полезных грузов в космос. Запуски планируется производить с космодрома Куру во Французской Гвиане. Стоимость создания ракеты и нового стартового комплекса оценивается в €4 млрд. Первый запуск Ariane 6 запланирован на 2024 год

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...