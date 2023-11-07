Bloomberg: Франция, Германия и Италия проспонсируют конкурента SpaceX

Франция, Германия и Италия подписали соглашение с французской компанией Arianespace на спонсирование ракеты Ariane 6 на сумму €340 млн в обмен на скидку на покупку ракеты на 11%, передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что три европейские страны заключили это соглашение, чтобы догнать конкурентов из Китая и SpaceX Илона Маска. В условия сделки также входит не менее четырех заказов на запуск ракеты от госучреждений для Ariane 6 и не менее трех — для более легкой ракеты Vega C, передает агентство.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил в ходе телефонного брифинга, что финансовая поддержка Arianespace сопоставима с той, которую получает SpaceX. В сделку также вошла поддержка создания ракет, чтобы увеличить количество гарантированных запусков Ariane 6 на 15 до 42 к 2030 году, сообщает Bloomberg.

Ariane 6 — разрабатываемая ракета-носитель, предназначена для выведения полезных грузов в космос. Запуски планируется производить с космодрома Куру во Французской Гвиане. Стоимость создания ракеты и нового стартового комплекса оценивается в €4 млрд. Первый запуск Ariane 6 запланирован на 2024 год

Эрдни Кагалтынов