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Коммерсантъ FM
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Рыбопромышленникам засчитают баллы

Минпромторг облегчает требования по локализации судов

Минпромторг пополнит Общероссийский классификатор продукции (ОКПД) широким спектром продукции судостроения. В него будут внесены более 300 пунктов, что позволит впоследствии учитывать их при подсчете баллов локализации. Параллельно министерство готовит поправки к постановлению об отнесении продукции к российской, которые позволят заказчикам рыбопромысловых судов, сроки сдачи которых затягиваются, на два года сдвинуть балльные пороги локализации и избежать риска расторжения договоров на инвестквоты в связи с неисполнением локализационных требований.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минпромторг доработал проект изменений Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, включив в него продукцию судостроения. Как следует из проекта ОКПД2, в него вошли более 360 наименований продукции, от непосредственно судов до оборудования разной сложности — от якорных цепей и шлюпок до энергетических установок и судовых систем. Среди включенных объектов — широкий спектр оборудования для обработки рыбной продукции.

Выделение из общепромышленного перечня кодов ОКПД2 судового комплектующего и специального оборудования в отдельный перечень, пояснили “Ъ” в Минпромторге, «позволит создать возможность однозначной идентификации судов, объектов техники, судового комплектующего и специального оборудования при ведении закупочной деятельности». В случае расширения номенклатуры, добавляют в министерстве, появится возможность доработки постановления №719 (о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, где установлены баллы локализации для различного оборудования, в том числе необходимые для участия в госзакупках или получения субсидий) в части установки комплектующих отечественного производства в состав нового судна или объекта морской техники.

«Вносимые изменения касаются перечня оборудования, сырья и операций при строительстве судов рыбопромыслового флота,— поясняет президент ВАРПЭ Герман Зверев.— Это особенно важно для рыбопромышленников: запущен второй этап инвестквот, который предполагает, что участники программы будут строить суда на российских верфях. Одно из требований к судам — это соответствие уровню локализации строительства, до этого оно распространялось только на суда-краболовы». Но у инвесторов возникают сложности при прохождении процедуры подтверждения российского происхождения построенного судна и оборудования, отмечает господин Зверев. «Новые коды ОКПД позволят учитывать больше позиций, операций и сырья для расчета уровня локализации,— говорит он.— Это очень важно в свете доработки постановления №719, предусматривающей важное изменение — отсрочку повышения минимального требуемого уровня локализации строительства судов рыбопромыслового флота, а также снижение текущего уровня локализации строительства до действовавшего до 1 июля 2023 года». Это позволит избежать риска расторжения договоров на инвестквоты в связи с неисполнением требования по локализации, добавляет он.

«В постановлении №719 уже указаны коды ОКПД для промысловых судов и транспортных рефрижераторов, поэтому возможные изменения перечня ОКПД не должны быть критичными для нас»,— говорит президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев. Он отмечает, что принципиален другой аспект локализации строительства судов: «Сегодня важно не повышать ее порог и временно продлить тот, который действовал на начало 2023 года».

Проект изменений в постановлении №719 (“Ъ” видел документ) предполагает смещение на более поздний срок повышения требуемых баллов локализации для судов рыбопромыслового флота. Так, если в действующей версии до 30 июня 2023 года требовалось не менее 2300 баллов, с 1 июля 2023 года — не менее 2900 баллов, с 1 июля 2025 года — не менее 3400 баллов, то в проекте эти пороги предлагается сдвинуть на два года. Сходное смещение предусмотрено для рефрижераторных судов — отсечки в 3200 и 3750 баллов предлагается сдвинуть с 1 июля 2023 и 1 июля 2025 года на два года, сохранив действующий норматив в 2500 баллов.

По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, ситуация со сдачей рыбопромысловых судов сложная: те из них, по которым поставки оборудования были осуществлены до начала эмбарго, продвигаются к сдаче, но по остальным необходимы перепроектирование и полная замена судового комплектующего оборудования (СКО). Сдвиг сроков как раз составляет порядка двух лет. Перенос сроков по постановлению №719 логичен и, возможно, понадобится еще один перенос, отмечает эксперт: сейчас у судостроительных предприятий нет уверенности в развитии серий, а она не появится, пока не будут построены первые суда, на которых СКО будет замещено с европейского на китайское или турецкое.

Наталья Скорлыгина

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