В Омской области завершена уборочная кампания

В Омской области намолочено 2,5 млн тонн зерна, сообщил глава региона Виталий Хоценко, говоря о завершении уборочной кампании. В 2022 году омскими аграриями было собрано более 2,9 млн тонн. Ранее минсельхоз региона сообщал, что в 2023 году валовый сбор зерна и зернобобовых в регионе ожидается на уровне 2,7–2,8 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным губернатора, картофеля в этом году собрано 397 тыс. тонн, овощей —144 тыс. тонн. По данным Омскстата, в 2022 году картофеля было собрано 349,1 тыс. тонн, овощей – 139 тыс.

«Сейчас в хозяйствах продолжается уборка масличных культур, уже убрано 90% площадей. В личных подсобных хозяйствах заготовили 603,5 тыс. тонн сена, это на 6,5% больше показателя прошлого года»,– сказал губернатор. На следующую посевную в регионе предусмотрено 374 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщал, что в регионе собрано более 4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (в 2022 году – 5,9 млн).

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Оксана Павлова