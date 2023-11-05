Израильская армия: прицельного удара по школе ООН в секторе Газа не наносилось

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что не наносили прицельного удара по школе в лагере беженцев в Джабалии (сектор Газа), которая находится под управлением ООН. По данным военных, попадание снарядов по школе стало следствием обстрела объекта, связанного с радикальным палестинским движением «Хамас».

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«Поступило сообщение о том, что пострадала школа. Согласно предварительному расследованию, Армия обороны Израиля не наносила удары по этому месту, но взрыв мог быть следствием огня ЦАХАЛа, направленного на другую цель. Обстоятельства происшествия выясняются»,— рассказали американскому телеканалу CNN представители ЦАХАЛа.

Они подчеркнули, что из-за плотности городской застройки в палестинском анклаве удары по объектам в секторе Газа так или иначе могут приводить к повреждениям гражданской инфраструктуры и гибели мирного населения. Однако единственной задачей израильской армии является уничтожение руководства и объектов «Хамаса», добавили в Армии обороны Израиля.

По информации арабского издания Al-Qahira ai-Ihbariya, школа в Джабалии, находящаяся под управлением ООН, была повреждена в результате попадания снаряда в ночь на 4 ноября, погибли более 20 человек. При этом в качестве учебного заведения здание школы не использовалось с начала наземной операции Израиля в секторе Газа. В «Хамасе» назвали разрушение школы военным преступлением, структуры ООН официальных заявлений об инциденте пока не делали.

Наземная операция армии Израиля в секторе Газа началась вечером 27 октября. 1 ноября военные ЦАХАЛа сообщили, что прорвали переднюю линию обороны «Хамаса» на севере Газы. 2 ноября ЦАХАЛ заявил о полном окружении города Газа, отметив, что речи о перемирии и прекращении огня быть не может.

Александр Кислов