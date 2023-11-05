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Коммерсантъ FM
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Улов провел переоценку

Как может снизиться стоимость красной икры в рознице

В Росрыболовстве ожидают снижения цен на красную икру в магазинах. На стоимость продукции повлияет увеличение объема добытой горбуши, уточнил глава федерального агентства Илья Шестаков агентству «РИА Новости». По его словам, рыбаки уже уменьшили стоимость икры примерно в полтора раза. Теперь сделать это должны и крупные ритейлеры.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В магазинах икра подешевеет максимум на 20%, заметил президент некоммерческого партнерства «Русский лосось» Геннадий Жарков: «Если снижение и будет, то не очень существенным, и то эпизодически, может быть, не на протяжении всего периода реализации. На рынке в основном представлена икра горбуши, остальные виды — это кижуч, кета, нерка в меньшей степени.

Они занимают настолько небольшой процент, что снижение цены на такую продукцию, конечно, будет на фоне предложения икры горбуши, но, во-первых, в меньшей степени, а, во-вторых, на массовое потребление это, конечно, сильно не повлияет».

Как черная икра нарастила производство

По данным Росрыболовства, с января по сентябрь 2023-го в России произвели свыше 21 тыс. тонн лососевой икры, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на красную икру на внутреннем рынке обычно составляет около 16-17 тыс. тонн в год, сообщили в объединении производственных и перерабатывающих предприятий «Рыбный союз».

Цены на икру горбуши снизятся, вероятнее всего, ближе к Новому году, пояснил управляющий партнер Agro and food communications Илья Березнюк: «В этом году у нас очень хороший вылов — свыше 600 тыс. тонн лососевых, в частности, горбуши. Это основной массовый вид по лососевым породам рыб, который мы добываем. Так что это может привести к снижению цен.

В принципе, тот некий дефицит, который образовывался ранее из-за неудачного вылова, текущий год с лихвой покрывает.

Вместе с тем основный пик продаж по красной икре — это новогодние праздники. Так что, думаю, торговые сети начнут различные акции к этому периоду. Кроме того, сами производители цены все-таки снизят из-за того, что в этом году сырья достаточно много.

Как менялись цены на красную икру

Второй пик приходится на Масленицу, на весенние праздники. Но сейчас прогнозировать, на сколько процентов цены на икру упадут в опте и рознице, пока сложно. Потому что всегда есть определенный временной лаг между этими процессами».

Вместе с тем в октябре в российских сетевых магазинах выявили почти 200 тонн красной икры неизвестного происхождения. По информации СМИ, продукция поступала на прилавки 50 регионов страны, в частности, ее реализовывали магазины «Лента», Окей, «ВкусВилл», «Магнит» и «Перекресток».

По оценкам Минфина, в 2022 году доля икры нелегального происхождения на отечественном рынке составила пятую часть от всего объема продаж.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

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