Пункт пропуска «Ивангород» с 1 февраля закроют на ремонт
Пункт пропуска на границе Ленинградской области и Эстонии «Ивангород» с 1 февраля 2024 года закроют на ремонт. Он будет недоступен для проезда автомобилей, следует из распоряжения, подписанного председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Согласно тексту документа, автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска будет на время закрыт. Пока не уточняют, до какого числа будет действовать ограничение. При этом пешеходная составляющая пункта функционировать без изменений. В связи с принятием распоряжения МИД РФ поручили сообщить эстонской стороне о намерениях провести ремонт.
Ранее «Ъ» сообщал, что граница между Россией и Эстонией вблизи Ивангорода не стала препятствием для интереса граждан зарубежного государства к мероприятию по случаю 9 мая, которое проходило в городе.