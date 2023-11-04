Пункт пропуска «Ивангород» с 1 февраля закроют на ремонт

Пункт пропуска на границе Ленинградской области и Эстонии «Ивангород» с 1 февраля 2024 года закроют на ремонт. Он будет недоступен для проезда автомобилей, следует из распоряжения, подписанного председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Согласно тексту документа, автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска будет на время закрыт. Пока не уточняют, до какого числа будет действовать ограничение. При этом пешеходная составляющая пункта функционировать без изменений. В связи с принятием распоряжения МИД РФ поручили сообщить эстонской стороне о намерениях провести ремонт.

Ранее «Ъ» сообщал, что граница между Россией и Эстонией вблизи Ивангорода не стала препятствием для интереса граждан зарубежного государства к мероприятию по случаю 9 мая, которое проходило в городе.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте