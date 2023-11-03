Главные новости за 3 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Прикубанский районный суд Краснодара заключил под стражу экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Адвокат спортсмена Екатерина Макличенко заявила, что полицейские сфальсифицировали улики и требовали 3 млн руб. взятки.

В Сочи передали отцу двухлетнего ребенка, мать которого собиралась провести над ним обряд экзорцизма (изгнание бесов).

МВД России объявило в розыск известного в Сочи бизнесмена Рубена Татуляна. В сентябре у него дома провели обыски, но в совершении какого преступления подозревают бизнесмена — неизвестно.

Спрос на покупку элитных коттеджей в Красной Поляне за январь—октябрь 2023 года вырос на 40% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Министерство финансов Краснодарского края запланировало к 2025 году нарастить объем государственного долга до 171 млрд руб., что на 52% больше, чем сумма госдолга на конец 2022 года.

Депутат Госдумы Андрей Долуда рассказал о причинах своего ухода в должности атамана Всероссийского казачьего общества. Он собирается «сконцентрироваться на разработке закона о российском казачестве», на что потребуется 1,5-2 года.

Британская компания Carte Blanche Greetings взыскала 450 тыс. руб. с индивидуального предпринимателя Василия Полякова за незаконное использование изображения медвежонка Teddy на детских шапках.

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