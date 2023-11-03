В Сочи ребенка, которого связала мать для обряда экзорцизма, передали отцу

Следователи продолжают выяснять обстоятельства проведения молодой москвичкой обряда экзорцизма над двухлетним сыном в Сочи. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, проводится доследственная проверка. Мальчика передали отцу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По предварительным данным, 23-летняя мать с двухлетним ребенком приехали из Москвы в Сочи на отдых. Они поселились в апартаментах гостиницы, не сообщив об этом родственникам. 2 ноября 2023 подруга девушки получила от нее подозрительные сообщения, после чего сообщила о происходящем отцу ребенка.

Мужчина обратился в полицию. Следователи и полицейские нашли девушку и мальчика в одной из гостиниц Сочи. На голове ребенка были следы воска. Со слов матери, она предварительно связала его кожаным ремнем, зажгла свечи и проводила обряд экзорцизма. Ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Женщину поместили в психдиспансер для оказания помощи и установления симптоматики поведения. Ребенка госпитализировали в больницу с признаками вирусного заболевания. Осмотревшие его медработники отметили, что угрозы его жизни нет.

Следователи изучат условия жизни и воспитания ребенка в семье. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину направили доклад о ходе процессуальной проверки.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram