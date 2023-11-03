Британская компания взыскала компенсацию с кубанского бизнесмена за мишку Teddy

Британская компания Carte Blanche Greetings взыскала 450 тыс. руб. с индивидуального предпринимателя Василия Полякова за незаконное использование изображения медвежонка Teddy на детских шапках. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Краснодарского края, на судебный акт обратил внимание «Ъ-Юг».

Истец является обладателем авторских прав на международный товарный знак Tatty Teddy. Компания выпустила серию открыток, а также книгу с историей игрушечного медвежонка.

Согласно заявлению, Carte Blanche Greetings требовала взыскать с предпринимателя компенсацию в сумме 900 тыс. руб., из расчета 30 тыс. руб. за каждый выявленный случай.

Василий Поляков требования не признал, отметив в суде, что детские шапки марки I-Ber Tex украшены рисунком «медведь и собака», который отличается от изображения Tatty Teddy. Кроме того, он не производил изделия, а лишь приобрел их под розничную реализацию.

Суд пришел к выводу, что рисунок на шапках имеет высокую степень сходства с изображением медвежонка Teddy, однако вдвое уменьшил сумму компенсации.

Наталья Решетняк

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