МВД России объявило в розыск сочинского бизнесмена Рубена Татуляна

МВД России объявило в розыск известного в Сочи бизнесмена Рубена Татуляна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

Бизнесмена разыскивают по статье УК. Однако по какой именно, не уточняется. В базе указано, что Рубен Татулян имеет дипломатический паспорт, выданный в Абхазии в 2020 году.

В начале сентября издание «Известия» сообщало, что по месту жительства Татуляна в Сочи проводился обыск по делу о многомиллиардных хищениях в сфере землепользования. Его подозревают в мошенничестве при строительстве торговых центров и жилищных комплексов в Сочи.

Татьяна Ручкина

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