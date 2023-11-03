Спрос на покупку элитных коттеджей в Красной Поляне вырос на 40%

Спрос на покупку элитных коттеджей в Красной Поляне (Сочи) за январь—октябрь 2023 года вырос на 40% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе международной компании Golden Brown Group.

Минимальный бюджет сделок в этом сегменте составляет порядка 40 млн руб., средний — 60–70 млн руб.

При этом аналитики отмечают дефицит предложения. Многие собственники сдают коттеджи в Красной Поляне в долгосрочную аренду на два-три года. Такие объекты особенно популярны среди семей с детьми, переезжающих на ПМЖ.

«Срок окупаемости подобных коттеджей может составлять всего 68 лет. Это справедливо и для бюджетов в 120–150 млн руб., и вдвое меньше. Это интересное направление для инвестиций, но нужно понимать, что вовлеченность инвестора здесь должна быть выше, чем при управлении апартаментами»,— отметила генеральный директор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская.

Наталья Решетняк

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