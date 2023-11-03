Суд заключил под стражу экс-футболиста сборной РФ Бугаева по делу о наркотиках

Прикубанский районный суд Краснодара заключил под стражу экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков (ч.3 ст.30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

«Рассмотрев материалы, суд ходатайство следователей удовлетворил, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении.

Бугаев пробудет в СИЗО до 31 декабря 2023 года.

Как ранее писал «Ъ», ночью 28 октября сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по городу Краснодару обнаружили Бугаева на территории Кубанского аграрного университета. Бывший спортсмен вел себя подозрительно. У Бугаева изъяли сверсток с веществом, которое, как показала экспертиза, является наркотическим средством — производным n-метилэфедрона массой 494,8 г. По версии полиции, подозреваемый забрал наркотик из тайниковой закладки, чтобы затем перевезти его в Сочи и там продать. Родственники экс-футболиста отрицают его вину.

Алексей Бугаев — российский футболист, защитник. Воспитанник московской ФШМ «Торпедо». Участник чемпионата Европы по футболу 2004 года в составе сборной России. В профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и другие клубы. Завершил футбольную карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет.

Наталья Решетняк

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