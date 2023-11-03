Адвокат экс-футболиста Бугаева: дело в Краснодаре сфальсифицировали ради взятки

Адвокат бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, задержанного по делу о наркообороте, Екатерина Макличенко заявила, что полицейские сфальсифицировали улики и требовали 3 млн руб. взятки. Она сообщила «РИА Новости», что ее подзащитного якобы припугнули, поэтому по требованию полицейских он положил сверток с наркотиками в карман толстовки.

«Впервые наркотики он увидел в кабинете оперативников, ему просто сказали положить его в передний карман толстовки. После чего сняли видео, которое тут же завирусилось. Причем это была не официальная информация от МВД»,— отметила Екатерина Макличенко, подчеркнув, что «все было затеяно с целью выбить взятку».

По ее словам, когда перевозили спортсмена, сотрудники менялись. Они якобы звонили супруге Алексея Бугаева и требовали собрать нужную сумму в течение двух дней. Адвокат отмечает, что на следующий день жена спортсмена обратилась в местную ФСБ с заявлением. Екатерина Макличенко подчеркнула, что поэтому сейчас нужно сделать детализацию звонков, отсмотреть камеры видеонаблюдения и опросить сотрудников, которые задерживали ее клиента.

Ранее госпожа Макличенко заявляла, что спортсмен отрицает, что в момент задержания у него были наркотики. Она также говорила, что он не оказывал сопротивление полиции.

1 ноября Прикубанский районный суд Краснодара арестовал 42-летнего Бугаева на семь суток за неповиновение полицейским, которые заподозрили его в обороте наркотиков. В тот же день ГУ МВД по Краснодарскому краю опубликовало видео момента задержания бывшего футболиста. В ведомстве сообщали, что в кармане его верхней одежды нашли сверток с 500 граммами мефедрона, который спортсмен взял из тайника для сбыта в Сочи.

На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту и транспортировке наркотиков в особо крупном размере). 3 ноября суд заключил Бугаева под стражу до конца года.

Татьяна Ручкина

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