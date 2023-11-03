Экс-замгубернатора Кубани Долуда прокомментировал уход с поста атамана ВКО

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда, который ровно четыре года занимал должность атамана Всероссийского казачьего общества, прокомментировал уход с поста. Как сообщает ТАСС, ему необходимо «сконцентрироваться на разработке закона о российском казачестве», на что потребуется 1,5-2 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин назначил Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества 4 ноября 2019 года. Он также является депутатом Госдумы.

На пресс-конференции в Краснодаре господин Долуда отметил, что сейчас более 25 тыс. казаков-добровольцев в составе 18 отрядов участвуют в спецоперации. Кроме того, казаки собирают и осуществляют доставку гуманитарной помощи в зону СВО. Военнослужащим и добровольцам уже передали 237 автомобилей повышенной проходимости и более 700 дронов на сумму около 696 млн руб.

Об отставке Николая Долуды стало известно 12 октября. Тогда председатель Всероссийского общественного совета по делам казачества Василий Неретин отметил, что главной причиной ухода господина Долуды с должности является необходимость проработки законодательных норм в отношении казачества. Он отмечал, что из-за его депутатских обязанностей и работы в ВКО времени и сил на разработку законов нет.

Татьяна Ручкина

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