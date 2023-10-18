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Коммерсантъ FM
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«Интерфакс»: экс-глава ФАС Артемьев возглавит Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу

Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников покидает свой пост, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их информации, о смене руководства объявят в ближайшие дни.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным агентства, биржу возглавит Игорь Артемьев. С 2004 по 2020 год он руководил Федеральной антимонопольной службой. После был назначен помощником премьер-министра.

Алексей Рыбников возглавлял СПбМТСБ с сентября 2011 года. До этого он занимал должность гендиректора торговой системы RSX (c 2009 по 2011 год). Также работал старшим вице-президентом Московской межбанковской валютной биржи.

Лусине Баласян

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