Гендиректор «СКА Арены» сравнил стадион с ареной «Монреаля»

Генеральный директор «СКА Арены» в Санкт-Петербурге Дмитрий Сватковский сравнил вместимость стадиона с ареной «Монреаля». Он указал, что объект рассчитан на 21 540 мест, передает «Чемпионат».

Сватковский привел данные, исходя из проектной документации проекта строительства. Гендиректор стадиона добавил, что, помимо этого, еще есть резерв. Руководитель «СКА Арены» считает, что площадка станет одной из самых больших в мире и будет превосходить арену «Монреаля» по вместимости.

В Петербурге готовятся к проведению Матча звезд КХЛ, который пройдет 9–10 декабря. По словам Сватковского, пока на арене реализуются мероприятия по подготовке к тестовым событиям. Специалисты отлаживают работу инженерных и информационных систем. Запустить зрителей на одно из мероприятий планируют примерно в с 20 по 25 ноября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что континентальная хоккейная лига (КХЛ) обнародовала списки участников команд, которые выйдут на лед в Матче звезд.

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