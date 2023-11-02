Прощание с покойным Юрием Темиркановым состоится в Петербурге

Желающие проститься с ушедшим из жизни художественным руководителем Петербургской филармонии Юрием Темиркановым смогут сделать это в культурном учреждении. Стало известно, когда состоится траурная церемония.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В филармонии подтвердили уход из жизни дирижера, «Ъ-СПб» уточнили, что Темирканов скончался после тяжелой, продолжительной болезни. Там кратко сообщили о прискорбной новости. Позже на странице Петербургской филармонии добавили, что желающие попрощаться с Темиркановым смогут сделать это 5 ноября в Большом зале учреждения. Церемония начнется в 11:00. Пока не уточняют, где именно и когда будет похоронен худрук филармонии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что народный артист СССР скончался на 85-ом году жизни. Свои соболезнования в связи с этим выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер Законодательного собрания города Александр Бельский также высказался о смерти Темирканова.

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