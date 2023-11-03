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Коммерсантъ FM
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«Их службу можно будет увидеть не только в столицах»

Дмитрий Гронский — о технологиях в автомобильной сфере

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об отечественных разработках, в том числе о цифровом видеоизмерительном модуле и сервисе АТИМО.

Фото: Пресс-служба концерна «Телематика»

Фото: Пресс-служба концерна «Телематика»

Если кто думает, что в автомобильном деле у нас вместо технологий из недружественных стран теперь исключительно какие-то системы с иероглифами, то мне есть что возразить. Имеются и достойные отечественные разработки. Причем их службу можно будет увидеть не только в столицах, но и вдалеке от них.

На новой трассе в обход Кемерово перегруженный транспорт теперь распознают с помощью цифрового видеоизмерительного модуля. Это отечественное решение разработки концерна «Телематика» позволит увеличить срок службы дорожного полотна и повысить безопасность на этом участке. Ведь для того, чтобы быть измеренным, грузовику не нужно будет останавливаться — его параметры «отсканируют» на ходу. Всего на 47 км трассы в обход Кемерово установят три таких пункта весогабаритного контроля.

Еще одно цифровое новшество — сервис АТИМО, мобильное приложение, в котором таксисты, водители на предприятиях, а также самозанятые перевозчики могут оформлять путевой лист в электронном виде, используя телемедицинские технологии для прохождения предрейсового и послерейсового осмотров. Бумажные листы уже давно показали свое неудобство. Оформлять их долго, водитель может их потерять, к тому же «аналоговый» способ их оформления давал возможность изготовить фиктивные путевые листы. Теперь же это будет QR-код. К эксперименту уже подключены 19 регионов России.

По долгу профессии мне часто приходится ездить на машинах, владельцами которых является юрлицо, представительство той или иной автомобильной компании. И сотрудники ДПС иногда спрашивают у меня путевой лист и доверенность. Приходится объяснять, что упомянутые документы нужны, если я перевожу груз или пассажиров, собираюсь пересечь государственную границу или забрать машину со штрафстоянки. Показываю, что автомобиль пустой, с пересечением границ сейчас проблема, а машину пока не эвакуировали. На все это уходит время. А теперь буду показывать QR-код в смартфоне. Надеюсь, у полицейских будет чем его отсканировать.

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