Екатерина Мизулина назвала Аяза Шабутдинова самым крупным инфомошенником

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала задержание блогера Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже курсов. Она назвала его «самым крупным инфомошенником».

«Человек долго занималася инфомошенничеством, обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов. Конечно, это не могло пройти мимо правоохранительных органов»,— заявила руководитель Лиги.

В своем Telegram-канале госпожа Мизулина отметила, что организация ждала задержание молодого человека с апреля 2023 года. Директор Лиги безопасного интернета считает, что случаи задержания блогеров за подобную деятельность еще будут.

«Это, наверное, самый крупный инфомошенник в нашей стране наравне с Блиновской. Большое количество граждан писали, в том числе и нам, что они считают себя пострадавшими в результате его мошеннический действий»,— подчеркнула госпожа Мизудина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что автор интернет-курсов Аяза Шабутдинова задержали в съемной квартире в Москве. Долго время пользователи могли видеть в социальной сети «ВКонтакте» рекламные посты с его курсами о заработке.

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