Блогер Аяз Шабутдинов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве

Автора интернет-курсов Аяза Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных программ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Аяза Шабутдинова в социальной сети Фото: Страница Аяза Шабутдинова в социальной сети

Молодой человек активно ведет страницы в социальных сетях. На одной из них с почти 2 млн подписчиков он написал о себе как о «миллиардере». Шабутдинов утверждает, что он основал бизнес-школу нового поколения, № 1 в России. Еще до задержания он делился моментами путешествия по Европе.

Блогер был остановлен полицией в съемной московской квартире. Правоохранители указали, что Шабутдинов подозревается в мошенничестве при реализации образовательных курсов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Операция была проведена по возвращению молодого человека из-за границы, уточняет «Ъ», в ней приняли участие сотрудники ГУЭБиПК МВД, ФСБ и СКР.

Длительное время пользователи социальных сетей могли натыкаться на фотографии блогера, когда появлялась рекламные публикации. В них Шабутдинов обещал обучить клиентов заработку и вывести на высокий уровень дохода.

Ранее сообщалось, что в отношении счетов автора интернет-курсов Елены Блиновской продлили арест еще на три месяца.

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