Губернатор Петербурга выразил соболезнования семье дирижера Юрия Темирканова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным дирижера Юрия Темирканова, который скончался 2 ноября, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«На протяжении многих десятилетий имя Юрия Хатуевича Темирканова было одним из символов высших достижений мировой культуры. Для всех нас он останется примером дирижера высочайшего уровня, продолжателя традиций великих музыкантов России, настоящего гражданина нашего Отечества»,— говорится в сообщении.

Соболезнования в связи с кончиной Юрия Темирканова выразил также глава Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский.

«Выдающийся дирижер современности. На его счету — виртуозное управление Заслуженным коллективом России, сотни выступлений с ведущими зарубежными оркестрами. Бесчисленное множество премий, наград и почетных званий. Юрий Хатуевич покорил своим творчеством сердца миллионов — как в нашей стране, так и за рубежом»,— написал глава ЗакСа.

В четверг, 2 ноября, в Санкт-Петербурге ушел из жизни художественный руководитель филармонии имени Д.Д. Шостаковича, дирижер, народный артист СССР Юрий Темирканов. Ему было 84 года.

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