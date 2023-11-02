Минфин исключил рост базовых налоговых ставок

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил об отсутствии планов менять базовые параметры российской налоговой системы. Речь, по словам замминистра, идет в том числе о ставке по НДФЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Корректировки затрагивают отрасли с экономической и природной рентой, в которых дополнительные поступления в бюджет можно получить без ущерба для инвестиционной деятельности компаний. По такому принципу в текущем году были введены также экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля»,— сообщил господин Сазанов (цитата по РБК). Он также добавил, что власти не планируют увеличивать налоговые ставки или повторно вводить налог на сверхприбыль компаний.

В то же время Алексей Сазанов отметил, что Минфин намерен активизировать борьбу с уклонением от уплаты налогов. В частности, планируется ужесточить регулирование ценообразования в сделках между взаимозависимыми лицами (трансфертное ценообразование или ТЦО, предполагает переход товара или услуги от одной дочерней структуры к другой).

Сейчас в России действует плоская шкала подоходного налога со ставкой 13%. Она была введена 1 января 2001 года. До этого в стране действовала прогрессивная шкала — от 12% до 30% в зависимости от уровня доходов в год. В 2021 году в стране ввели новую ставку — 15% для доходов граждан в части превышения ими 5 млн руб. в год. Глава Минфина России Антон Силуанов допускал, что вернуться к обсуждению повышения налоговых ставок могут в новом бюджетном цикле. Действующий бюджетный цикл рассчитан до 2025 года.