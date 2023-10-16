Силуанов: Минфин не планирует менять налоговые ставки в эту трехлетку

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что планов менять ставки базовых налогов, включая НДФЛ, в трехлетний период нет. При этом министр отметил, что вернуться к обсуждению этого вопроса могут в новом бюджетном цикле. Действующий бюджетный цикл рассчитан до 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе заседания комитета Госдумы по бюджету Антону Силуанову задали вопрос, не рассматривает ли Минфин увеличение доходной базы за счет прогрессии НДФЛ и налога на роскошь. «Мы при формировании бюджета на трехлетку не планировали касаться изменений базовых налогов, в том числе и НДФЛ»,— ответил министр (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время господин Силуанов отметил, что считает возможным вернуться к обсуждению повышения налоговых ставок позднее. «Когда? Можно было бы посмотреть в следующем бюджетном цикле. Но сейчас, когда мы формируем бюджет на предстоящую трехлетку, мы приняли решение базовые налоги не менять»,— отметил он.

Сейчас в России действует плоская шкала подоходного налога со ставкой 13%. Она была введена 1 января 2001 года. До этого в стране действовала прогрессивная шкала — от 12% до 30% в зависимости от уровня доходов в год. В 2021 году в стране ввели новую ставку — 15% для доходов граждан в части превышения ими 5 млн руб. в год.

Милена Костерева