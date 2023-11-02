Прокуратура Москвы проверит слова депутата Гурулева об уничтожении 20% россиян

Московская прокуратура проверит высказывания депутата Государственной думы РФ Андрея Гурулева («Единая Россия») об уничтожении россиян, не поддерживающих политику президента Владимира Путина. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на обращение депутата петербургского заксобрания Бориса Вишневского («Яблоко»), сообщили в пресс-службе партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гурулев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Гурулев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В обращении к генпрокурору Игорю Краснову парламентарий запросил организовать проверку высказываний депутата ГД РФ, а после получения ее результатов поднять вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам господина Вишневского, «бесчеловечные и явно противозаконные призывы» единоросса направлены на разжигание ненависти из-за политических взглядов. Кроме того, они подрывают положения Конституции, считает «яблочник».

Речь идет о выступлении депутата Гурулева в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Господин Гурулев назвал «гнилью» россиян, не разделяющих политику власти. Он призвал их «если не изолировать, то хотя бы уничтожить». Депутат добавил, что 80% россиян поддерживают президента Путина, соответственно, остальные 20% его политику не разделяют.

«В соответствии с п. п. 3.2., 3.4. инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации оно направлено для рассмотрения в прокуратуру г. Москвы»,— следует из ответа Генпрокуратуры. Ранее «Ъ» писал, что слова единоросса Андрея Гурулева об уничтожении 20% стали причиной обращения в Генпрокуратуру.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург