Слова Гурулева об уничтожении 20% россиян стали причиной обращения в Генпрокуратуру

К генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову обратился депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Парламентарий запросил организовать проверку высказываний члена Госдумы РФ Андрея Гурулева («Единая Россия»), сообщили в пресс-службе политической партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Петербургский парламентарий считает, что высказывания единоросса призывают к убийствам граждан из-за их политических взглядов. Речь идет о том, что депутат ГД РФ в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» высказался о 80% россиян, которые поддерживают политику главы государства Владимира Путина, тогда как остальные (20%) относятся к «гнили». По мнению господина Гурулева, эта прослойка должна быть изолирована или «хотя бы как-то уничтожена».

В своем обращении к Игорю Краснову депутат заксобрания отмечает, что подобными высказываниями единоросс призывает к истреблению оппозиционно настроенных граждан. В связи с этим он просит Генпрокуратуру организовать проверку, а на основе ее результатов — обратиться в парламент для обсуждения вопроса о возбуждении уголовного дела. Господин Вишневский воспринял высказывания депутата как «бесчеловечные и явно противозаконные призывы», которые направлены на разжигание ненависти.

Татьяна Титаева, Санкт-Петербург