В период Парада Памяти в Самаре ограничат движение

Движение транспорта на ряде самарских улиц будет временно ограничено из-за проведения Парада Памяти. В частности, с 14:00 до 19:00 (MSK+1) 6 ноября текущего года будет закрыто движение по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской и по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме того, с 6:00 до 15:00 7 ноября ограничение будет введено по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской и по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской. Также движение в указанный период закроют по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской и по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской. На этих же участках улиц с 5:00 6 ноября до 16:00 7 ноября 2023 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспорта.

Ранее в центре Самары запретили продавать алкоголь из-за «Парада Памяти». Исключение сделали только для розничной продажи спиртного при оказании услуг общепита.

Георгий Портнов