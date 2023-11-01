В центре Самары запретили продавать алкоголь из-за «Парада Памяти»

Полный запрет на розничную продажу алкоголя будет введен в Самаре на ряде улиц во вторник, 7 ноября. Это будет связано с проведением международного патриотического проекта «Парад Памяти». Распоряжение областного правительства опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Запрет будет действовать в указанный день с 8:00 до 23:00 (MSK+1). Мера будет действовать на ул. Вилоновской на участке от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской, ул. Галактионовской от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской, ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской, ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской. Запрет на продажу алкоголя на территории не распространяется на розничную продажу спиртного при оказании услуг общепита.

Георгий Портнов