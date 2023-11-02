Возобновляется авиасообщение между Самарой и Тбилиси

В расписание аэропорта «Курумоч» снова добавлены рейсы в Тбилиси. С 16 ноября к авиаперевозкам на этом направлении приступит компания Red Wings. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Рейсы запланированы по четвергам: время вылета из Самары – 14:10, прибытие в Тбилиси – в 16:55»,— говорится в сообщении.

Продолжительность перелета составит 2 ч 45 мин. Авиаперевозки будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100. Их вместимость составляет сто пассажирских мест.

Ранее международный аэропорт Курумоч отчитался о том, что обслужил 3 млн пассажиров в текущем году. Юбилейным пассажиром стала самарчанка, пассажирка рейса Самара – Сочи авиакомпании Nordwind.

Георгий Портнов