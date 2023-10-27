Аэропорт Курумоч обслужил 3 миллиона пассажиров

Международный аэропорт Курумоч обслужил 3 млн пассажиров в текущем году, сообщает пресс-служба аэропорта. Юбилейным пассажиром стала самарчанка, пассажирка рейса Самара – Сочи авиакомпании Nordwind.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Трехмиллионный пассажир получил право бесплатного посещения залов повышенной комфортности аэропорта Курумоч в течение года, а также подарочный сертификат от авиакомпании Nordwind»,— говорится в сообщении.

Как отмечают в Курумоче, отметка в три миллиона достигнута на два месяца раньше, чем в предыдущие годы. Самыми популярными направлениями в 2023 году являются Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Екатеринбург.

Сабрина Самедова