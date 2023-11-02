Осень покупателя
Росстат подвел итоги непродолжительного потребительского бума
Рост потребления населения, вероятнее всего, достиг своего пика, такой вывод можно сделать из опубликованных вчера Росстатом данных. Это сопровождается дефицитом на рынке труда и ужесточением денежной политики Банка России. По оценкам экспертов, к концу третьего квартала вместе с потреблением стали стабилизироваться численность занятых и спрос на труд. Впрочем, их данные расходятся с оценками Минэкономики, которое сообщает об ускорении роста суммарного оборота розничной торговли, общепита и платных услуг.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Реальные денежные доходы (с учетом инфляции) населения в третьем квартале в годовом выражении выросли на 4,9% (на фоне провала на 4,3% год назад), а реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей) увеличились на 5,1%.
По оценке Игоря Полякова из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), такой рост реальных доходов обеспечен главным образом увеличением фонда оплаты труда — 4,5 процентных пункта (п. п.) в составе показателя. Вторым фактором по размеру положительного вклада оказались ненаблюдаемые, в том числе теневые, доходы — 1,3 п.п., третьим — поступления от предпринимательства, 0,7 п. п. Вклад прочих трудовых доходов, в том числе наем у физлиц, зарплаты из-за границы, оплата без договоров, был отрицательным — минус 3 п. п., социальных выплат — минус 1,4 п. п.
Между тем среднемесячные внутригодовые темпы роста реальных располагаемых доходов с учетом сезонности, по оценке ЦМАКП, к третьему кварталу стали малозначительными — плюс 0,3% ко второму кварталу 2023 года против плюс 0,9% и 2,1% в предыдущие два квартала. Это происходит на фоне довольно рваной внутригодовой динамики реальных зарплат. По темпам прироста номинальных зарплат в августе, по данным Росстата, выделялись отрасли обработки, прямо или косвенно связанные с ВПК,— там показатель рос более чем на 20% в годовом выражении против 15% в среднем по экономике.
В то же время данные Росстата свидетельствуют, что в третьем квартале на покупку товаров и оплату услуг население тратило 81,9% своих доходов против 79% год назад. Это фактически позволило тратам на товары (оборот розницы) в сентябре с учетом сезонности преодолеть весь спад 2022 года и вернуться на уровень прошлого февраля (см. график). Текущий консенсус-прогноз FocusEconomics предполагает, что оборот розницы в 2023 году вырастет на 5,2% после падения на 6% в 2022 году, но к концу года на фоне роста депозитных и кредитных ставок потребительская активность продолжит затухать. Замедление, по оценке ЦМАКП, началось уже в третьем квартале, и среднемесячный прирост всех потребительских трат (товары, услуги, общепит) с учетом сезонности замедлился до 0,3% против 1,6% во втором квартале. Стабилизация трат физлиц в сентябре наблюдается и по данным Сбериндекса. Впрочем, в Минэкономики считают, что суммарный оборот розничной торговли, общепита и платных услуг населению в сентябре продемонстрировал ускорение роста до 10% в годовом реальном выражении после 9,4% в августе (плюс 2,1% к сентябрю 2021 года).
Ситуация на рынке труда остается стабильной. Безработица третий месяц подряд сохраняется на низком уровне — 3%. В ЦМАКП, впрочем, фиксируют, что «и число занятых, и спрос на труд выходят на плато». Опросы промышленников Институтом Гайдара зафиксировали, что нехватка квалифицированных работников в октябре была основным препятствием для развития компаний. Респонденты сообщили о резком росте увольнений работников по причине переезда. Такой рост мобильности рабочей силы в институте связали с вынужденным набором работников в других регионах и их переселением ближе к производителям вооружений, боеприпасов и снаряжения в условиях военной операции. Переход на военную службу (уже по контракту, а не по призыву в рамках мобилизации) снизил потери работников предприятиями с 60% до 52% упоминаний респондентами этого факта, пояснили в институте.