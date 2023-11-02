Осень покупателя

Рост потребления населения, вероятнее всего, достиг своего пика, такой вывод можно сделать из опубликованных вчера Росстатом данных. Это сопровождается дефицитом на рынке труда и ужесточением денежной политики Банка России. По оценкам экспертов, к концу третьего квартала вместе с потреблением стали стабилизироваться численность занятых и спрос на труд. Впрочем, их данные расходятся с оценками Минэкономики, которое сообщает об ускорении роста суммарного оборота розничной торговли, общепита и платных услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Реальные денежные доходы (с учетом инфляции) населения в третьем квартале в годовом выражении выросли на 4,9% (на фоне провала на 4,3% год назад), а реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей) увеличились на 5,1%.

По оценке Игоря Полякова из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), такой рост реальных доходов обеспечен главным образом увеличением фонда оплаты труда — 4,5 процентных пункта (п. п.) в составе показателя. Вторым фактором по размеру положительного вклада оказались ненаблюдаемые, в том числе теневые, доходы — 1,3 п.п., третьим — поступления от предпринимательства, 0,7 п. п. Вклад прочих трудовых доходов, в том числе наем у физлиц, зарплаты из-за границы, оплата без договоров, был отрицательным — минус 3 п. п., социальных выплат — минус 1,4 п. п.

Между тем среднемесячные внутригодовые темпы роста реальных располагаемых доходов с учетом сезонности, по оценке ЦМАКП, к третьему кварталу стали малозначительными — плюс 0,3% ко второму кварталу 2023 года против плюс 0,9% и 2,1% в предыдущие два квартала. Это происходит на фоне довольно рваной внутригодовой динамики реальных зарплат. По темпам прироста номинальных зарплат в августе, по данным Росстата, выделялись отрасли обработки, прямо или косвенно связанные с ВПК,— там показатель рос более чем на 20% в годовом выражении против 15% в среднем по экономике.

В то же время данные Росстата свидетельствуют, что в третьем квартале на покупку товаров и оплату услуг население тратило 81,9% своих доходов против 79% год назад. Это фактически позволило тратам на товары (оборот розницы) в сентябре с учетом сезонности преодолеть весь спад 2022 года и вернуться на уровень прошлого февраля (см. график). Текущий консенсус-прогноз FocusEconomics предполагает, что оборот розницы в 2023 году вырастет на 5,2% после падения на 6% в 2022 году, но к концу года на фоне роста депозитных и кредитных ставок потребительская активность продолжит затухать. Замедление, по оценке ЦМАКП, началось уже в третьем квартале, и среднемесячный прирост всех потребительских трат (товары, услуги, общепит) с учетом сезонности замедлился до 0,3% против 1,6% во втором квартале. Стабилизация трат физлиц в сентябре наблюдается и по данным Сбериндекса. Впрочем, в Минэкономики считают, что суммарный оборот розничной торговли, общепита и платных услуг населению в сентябре продемонстрировал ускорение роста до 10% в годовом реальном выражении после 9,4% в августе (плюс 2,1% к сентябрю 2021 года).

Ситуация на рынке труда остается стабильной. Безработица третий месяц подряд сохраняется на низком уровне — 3%. В ЦМАКП, впрочем, фиксируют, что «и число занятых, и спрос на труд выходят на плато». Опросы промышленников Институтом Гайдара зафиксировали, что нехватка квалифицированных работников в октябре была основным препятствием для развития компаний. Респонденты сообщили о резком росте увольнений работников по причине переезда. Такой рост мобильности рабочей силы в институте связали с вынужденным набором работников в других регионах и их переселением ближе к производителям вооружений, боеприпасов и снаряжения в условиях военной операции. Переход на военную службу (уже по контракту, а не по призыву в рамках мобилизации) снизил потери работников предприятиями с 60% до 52% упоминаний респондентами этого факта, пояснили в институте.

Артем Чугунов