Львова-Белова предложила ввести тест на знание языка для детей мигрантов

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила ввести тест на знание русского языка для поступающих в российские школы и детские сады детей трудовых мигрантов. По ее словам, это необходимо для дальнейшей интеграции детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«По данным экспертов, около 20% детей, поступивших по прибытии в РФ в школы, абсолютно не говорят на русском или владеют на очень низком уровне. Это критически сказывается на их адаптации»,— написала госпожа Львова-Белова в Telegram-канале по итогу заседания комиссии детских омбудсменов стран СНГ.

По ее словам, детей мигрантов необходимо знакомить с российской системой ценностей и «преодолевать установку на их обособленность от русскоговорящих детей», чтобы избежать травли. «И начинать это нужно еще на стадии переезда в Россию»,— отметила Мария Львова-Белова.

В июне председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев сообщал, что Минпросвещения планирует разработать специальные курсы для подготовки учителей, которые работают с детьми-иностранцами и детьми, недавно ставшими гражданами РФ.

Об обсуждении обучения детей мигрантов в школах — в материале «Ъ» «Языковая десятина».

Лусине Баласян