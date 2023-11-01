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Коммерсантъ FM
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Львова-Белова предложила ввести тест на знание языка для детей мигрантов

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила ввести тест на знание русского языка для поступающих в российские школы и детские сады детей трудовых мигрантов. По ее словам, это необходимо для дальнейшей интеграции детей.

Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«По данным экспертов, около 20% детей, поступивших по прибытии в РФ в школы, абсолютно не говорят на русском или владеют на очень низком уровне. Это критически сказывается на их адаптации»,— написала госпожа Львова-Белова в Telegram-канале по итогу заседания комиссии детских омбудсменов стран СНГ.

По ее словам, детей мигрантов необходимо знакомить с российской системой ценностей и «преодолевать установку на их обособленность от русскоговорящих детей», чтобы избежать травли. «И начинать это нужно еще на стадии переезда в Россию»,— отметила Мария Львова-Белова.

В июне председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев сообщал, что Минпросвещения планирует разработать специальные курсы для подготовки учителей, которые работают с детьми-иностранцами и детьми, недавно ставшими гражданами РФ.

Об обсуждении обучения детей мигрантов в школах — в материале «Ъ» «Языковая десятина».

Лусине Баласян

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