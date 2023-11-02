Кредит сложили со злоупотреблением

В Ростове-на-Дону начался процесс по уголовному делу известного бизнесмена, бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского. Ему инкриминируется попытка хищения средств Россельхозбанка при строительстве завода по переработке зерна в Волгодонске, а также злоупотребление полномочиями при реализации этого проекта. Это уже третий суд над Вадимом Варшавским: ранее он был осужден за неуплату налогов Ростовским электрометаллургическим заводом и хищение 2,8 млрд руб. у банка «Петрокоммерц», выданных на развитие Златоустовского металлургического завода, совладельцем которого был бизнесмен. Подсудимый вину не признает. По словам предпринимателя, абсурдно обвинять его в хищении 10 млн руб. у банка, притом что он вложил в проект 2 млрд руб. своих собственных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Варшавский считает абсурдным предъявленное ему обвинение

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Вадим Варшавский считает абсурдным предъявленное ему обвинение

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону прошло первое заседание по делу предпринимателя Вадима Варшавского, обвиняемого в покушении на мошенничество в сфере кредитования и злоупотреблении полномочиями (ст. 159.1 и ст. 201 УК РФ). Фабула дела связана со строительством завода «ДонБиоТех» в Волгодонске (предприятие по глубокой переработке зерна). Вадим Варшавский занимался реализацией этого проекта в 2014–2017 годах, будучи гендиректором одноименной компании. Для финансирования стройки «ДонБиоТех» получил кредитную линию в Россельхозбанке с лимитом порядка 12 млрд руб. Деньги банком выделялись траншами и только по факту выполнения тех или иных строительно-монтажных работ.

По версии обвинения, в конце 2017 года Вадим Варшавский подготовил и отправил в Россельхозбанк пакет документов с актами приемки работ для их оплаты. Однако отраженный в актах объем работ якобы не соответствовал фактически выполненному, то есть был больше на 10,6 млн руб. Обвинение считает, что таким образом Вадим Варшавский хотел похитить указанную сумму, при этом преступный замысел не был доведен до конца, поскольку к тому времени Россельхозбанк остановил финансирование проекта.

Кроме того, Вадиму Варшавскому вменяют заключение заведомо невыгодных для «ДонБиоТеха» сделок, которые привели к банкротству компании. В частности, якобы он неоднократно позволял поставщикам технологического оборудования на завод переносить исполнение их обязательств по договорам поставки на более поздние сроки, отказавшись от претензионных действий в отношении контрагентов. В результате совокупный размер авансов, перечисленных проблемным поставщикам, составил 1,28 млрд руб., что в дальнейшем привело к невозможности удовлетворения требований кредиторов «ДонБиоТеха».

Вадим Варшавский в суде свою вину не признал. «Я вложил в этот проект своих личных 2 млрд руб. Это подтверждается документами. Зачем мне нужно было воровать 10 млн?» — заявил предприниматель. Также он заявил, что не имел полномочий осуществлять приемку выполненных работ. По словам предпринимателя, акты приемки составлялись компанией «Гео Инвест», которая по настоянию Россельхозбанка осуществляла функции надзорной организации. Задержку поставок технологического оборудования на завод Вадим Варшавский объяснил сложностью в расчетах в адрес европейских изготовителей техники, которые возникли из-за санкций, введенных в отношении Россельхозбанка в 2014 году.

62-летний Вадим Варшавский известен как основатель металлургической ГК «Эстар» (включала в себя около полутора десятков предприятий, в том числе Ростовский электрометаллургический завод). В Ростовской области Вадиму Варшавскому также принадлежали свиноводческие комплексы «Русская свинина». В 2005–2011 годах Варшавский был депутатом Госдумы РФ от региона.

В 2019 году предприниматель был осужден на 3,5 года за неуплату налогов. По версии обвинения, являясь гендиректором Ростовского электрометаллургического завода, бизнесмен дал главному бухгалтеру предприятия указание внести в налоговую декларацию за 2014 год заведомо ложные сведения, повлекшие занижение облагаемой базы по налогу на прибыль. В результате государство недополучило почти полмиллиарда рублей. А в сентябре 2021 года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил бизнесмена к семи годам за хищение в 2012 году у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на развитие ОАО «Златоустовский металлургический завод», совладельцем которого он являлся.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону