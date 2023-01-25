Субсидии не дошли до завода

Суд в Ростове-на-Дону приговорил первого заместителя генерального директора ООО «Донские биотехнологии» Ирину Попову к двум годам шести месяцам колонии общего режима. По версии следствия, в 2018 году она на основании ложных сведений получила субсидию регионального минсельхозпрода в размере 93 млн руб. на строительство завода по глубокой переработке зерна. Предприятие, являвшееся одним из самых крупных проектов ныне осужденного бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, не достроено до сих пор.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу первого заместителя генерального директора ООО «Донские биотехнологии» Ирины Поповой. Она признана виновной в двух эпизодах мошенничества и приговорена к двум годам шести месяцам колонии общего режима. Решение не было обжаловано и вступило в законную силу, приговор опубликован на сайте суда.

Как указано в материалах дела, между «Донбиотехом» и Россельхозбанком был заключен договор об открытии кредитной линии на общую сумму €167 млн на строительство комплекса по глубокой переработке зерна для производства аминокислот в Волгодонске.

В 2018 году госпожа Попова обратилась в министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области с просьбой выделить предприятию субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту. Для получения бюджетных средств она указала в документации ложные сведения — в частности, что у «Донбиотеха» нет просрочки по уплате основного долга и процентов, притом что фактически она превышала €15 млн.

На основании ложных данных министерство дважды выделило компании по более чем 46 млн руб. По версии следствия, Ирина Попова совместно с неустановленными лицами похитила эти деньги.

Ирина Попова полностью признала вину и отказалась от дачи показаний. Помимо назначения реального срока суд также постановил взыскать с осужденной причиненный ущерб в сумме более 93 млн руб.

Проект «Донбиотех» (ООО «Донские биотехнологии») был инициирован бизнесменом Вадимом Варшавским. Завод строили на кредиты Россельхозбанка, причем Вадим Варшавский лично поручался по ним.

«Донбиотех» признан банкротом. Готовность завода составляет более 80%. Сейчас Россельхозбанк ищет партнера, способного взять на себя завершение строительства.

61-летний Вадим Варшавский известен как основатель металлургической ГК «Эстар» (помимо РЭМЗа ГК включала около полутора десятков предприятий в России и за рубежом, в том числе Златоустовский, Нытвенский, Гурьевский, Ростовский и Донецкий металлургические заводы). В Ростовской области Вадиму Варшавскому также принадлежали свиноводческие комплексы «Русская свинина». В 2005–2011 годах господин Варшавский был депутатом Госдумы РФ от региона.

В 2019 году мужчина был осужден на три с половиной года за неуплату почти полумиллиарда рублей налогов ООО «Ростовский электрометаллургический завод». В сентябре 2021 года он получил новый срок за хищение в 2012 году у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на развитие ОАО «Златоустовский металлургический завод», совладельцем которого являлся.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону