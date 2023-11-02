Катамараны могут отплыть в регионы

Катамараны «Котлин», разработанные и строящиеся в рамках проекта создания туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», могут появиться и в других регионах. Но, скорее всего, не ранее 2025 года — до этого времени должны быть построены восемь судов двух типов: четыре — для маршрутов между Санкт-Петербургом и Кронштадтом, еще четыре — для экскурсий вокруг фортов. В планах также строительство еще восьми катамаранов для обслуживания линии, соединяющей Кронштадт с центром Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «Средне-Невский судостроительный завод» рассматривает возможность строительства катамаранов проекта 04580 «Котлин» для других регионов страны

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ АО «Средне-Невский судостроительный завод» рассматривает возможность строительства катамаранов проекта 04580 «Котлин» для других регионов страны

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

АО «Средне-Невский судостроительный завод» (СНСЗ, входит в «Объединенную судостроительную корпорацию») рассматривает возможность строительства катамаранов проекта 04580 «Котлин» для других регионов страны. Об этом накануне сообщил «Ъ-СПб» заместитель генерального директора СНСЗ по управлению проектами Антон Арью, отвечающий на предприятии за гражданское судостроение.

«Когда первые два (головные суда проекта — «Форт Кроншлот» и «Форт Петр Первый».— «Ъ-СПб») появились на воде, пошел шквал запросов, из других регионов в том числе. Сейчас рассматриваем для Башкирии аналогичные суда, для Хабаровского края, Красноярска, Пермского края»,— сказал он.

В настоящее время предприятие занимается строительством катамаранов проектов 04580 «Котлин» и 04710 «Соммерс» по контракту с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) для передачи их судоходной компании «Нева Тревел». Первые два катамарана спущены на воду и переданы заказчику в 2023 году. Третье и четвертое судно планируется спустить на воду в апреле следующего года, их передача намечена на май и июнь соответственно. Еще два катамарана будут введены в эксплуатацию весной 2025 года. Всего по контрактам, подписанным в 2021–2022 годах, на СНСЗ по заказу ГТЛК должны быть построены шесть катамаранов проекта «Котлин» и четыре судна проекта «Соммерс». По словам господина Арью, доля российского оборудования (и произведенных в стране работ) на проекте «Котлин» превышает 70%. В сам проект продолжают вноситься изменения: в ходе строительства техническая служба предприятия подготовила более сотни оперативных решений, а по итогам эксплуатации в навигацию 2023 года проектант (проектно-конструкторское бюро «Форсс Технологии») и предприятие решили изменить конфигурацию трассировки систем судна, что будет учтено при строительстве следующих судов серии, сказал замдиректора СНСЗ.

Накануне генеральный директор ООО «Нева Тревел» Юрий Набатов подтвердил «Ъ-СПб» планы по продолжению серии после выполнения контракта на строительство шести судов проекта. «Серия катамаранов "Котлин" из восьми единиц (всего по программе Минпромторга планируется построить 14 единиц.— «Ъ-СПб») в программе есть, мы написали заявку, сейчас обсуждаем детали с ГТЛК по возможности заключения договора на строительство. В целом процесс идет, то есть в планах они есть, есть в программе с конкретными датами, сейчас обсуждаются формальные вопросы по согласованию. Мы планируем до конца года подписать контракт»,— сказал глава судоходной компании, уточнив, что «завод уже организационно ставит эти суда в график». По словам господина Набатова, стоимость судна «Котлин» составит около 300 млн рублей. «"Соммерсы" пока условно на паузе»,— также сказал он, комментируя возможность продолжения серии катамаранов проекта 04710 после выполнения контракта на четыре судна.

Эксплуатация катамаранов «Котлин» в навигацию 2023 года продемонстрировала высокую востребованность маршрута между Санкт-Петербургом и Кронштадтом, возобновленного в 2021 году после 10-летнего перерыва. Летом господин Набатов прогнозировал пассажиропоток на линии в размере 75–80 тыс. человек, однако, по предварительным данным, в навигацию этого года он уже превысил 100 тыс. В 2022 году, когда линию обслуживали только «Метеоры», было перевезено 56 тыс. пассажиров.

Вячеслав Калашников