Сотрудники СКР пришли с обысками в комитет госзаказа Ленобласти

Сотрудники следственного управления СКР по Ленобласти пришли с обысками в здание комитета государственного заказа. По информации 47news, следователей интересует деятельность главы комитета Павла Немчинова на предыдущем месте работы — в комитете по природным ресурсам.

Обыски прошли 1 ноября на рабочем месте Павла Немчинова в здании, где работает комитет, по адресу: ул. Смольного, д. 3, литера А. Связаны ли они с уголовным делом или проводятся в рамках доследственной проверки, издание не сообщает. Связаться с чиновником журналистам не удалось.

По предварительной информации, сотрудники СКР изучают документы, связанные с работой Павла Немчинова на посту главы комитета по природным ресурсам. Есть версия, что речь идет об обороте лесных ресурсов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Павел Немчинов занял должность председателя комитета государственного заказа в январе 2023 года. До этого он был руководителем областного комитета по управлению государственным имуществом и председателем комитета по природным ресурсам. В административных структурах Ленобласти чиновник работает с 2014 года.

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