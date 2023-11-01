В Социальном кодексе Петербурга закрепили выплаты ветеранам ВОВ к Дню победы

\Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект закона об изменениях в Социальный кодекс города. В нем будут законодательно зафиксированы ежегодные выплаты ветеранам ВОВ к 9 мая, сообщили в Законодательном собрании.

Ежегодно выплаты в размере 10 тысяч рублей к Дню Победы будут получать ветераны и участники Великой Отечественной войны, петербуржцы, получившие инвалидность в ходе ВОВ, те, кто был несовершеннолетним узником немецких концлагерей, и все, кто проживал в Ленинграде во время блокады. Выплату в размере 5 тысяч рублей будут получать вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в ходе ВОВ, войн с Финляндией и Японией, и петербуржцы, родившиеся до 3 сентября 1945 года.

Ранее такие выплаты выделялись специальными постановлениями правительства. Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в 2023 году выплаты в 10 тыс. руб. получит более 240 тыс. петербуржцев. Суммарно на такие выплаты из городского бюджета выделено 1,5 млрд руб.

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