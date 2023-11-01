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В Самарской области решили продлить действие социальных карт

В Самарской области приняли решение продлить действие социальных транспортных карт до 2026 года. Об этом сообщает региональный департамент информационных технологий и связи в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что карты жителя Самарской области заменят социальные карты в течение 2023 года. В 2024 году все социальные карты в регионе планировали заблокировать. Срок действия социальных карт решили продлить, чтобы не создавать ажиотаж и огромные очереди накануне новогодних праздников.

В настоящее время возможностью замены социальной карты на карту жителя Самарской области воспользовались более 110 тыс. человек.

Андрей Сазонов

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