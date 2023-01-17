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Карты жителя Самарской области заменят социальные карты в течение года

Карты жителя Самарской области заменят социальные карты в течение 2023 года. В 2024 году все социальные карты в регионе будут заблокированы.

Для получения карты жителя Самарской области, в функционал которой будет входить льготный проезд на транспорте, достаточно обратиться в один из банков-партнеров проекта. Замена социальной карты на карту жителя Самарской предстоит более 400 тыс. жителям региона.

Если заявитель до 1 января 2023 года не оформлял социальную карту, перед подачей заявки на карту жителя Самарской области с льготным транспортным приложением необходимо подтвердить право на льготу в учреждениях социальной защиты населения по месту регистрации.

Карту жителя Самарской области запустили в 2021 году. Карта содержит персональные данные держателя: ФИО, фото, дату рождения, СНИЛС, номер полиса ОМС, а также штрих-код. Получить ее можно бесплатно в банках-партнерах проекта (ВТБ и «Солидарность»).

В настоящее время более 40 тыс. человек уже пользуются картами жителя Самарской области.

Андрей Сазонов

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