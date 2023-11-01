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Коммерсантъ FM
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Финансовая устойчивость компаний РФ держится на частниках

Мониторинг корпораций

Аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) опубликовали обновленные оценки финансовой устойчивости крупного российского бизнеса «в условиях новой экономической и геополитической реальности». Эти оценки сделаны на основе интегральной метрики финансовой устойчивости, рассчитанной по методологии американского финансиста Эдварда Альтмана на основе отчетности 4151 компании в системе «СПАРК Интерфакс».

В 2022 году показатель интегральной финансовой устойчивости снизился до 3,1 с 3,2 пункта в 2021 году. «Мы связываем это с тем, что переход к "структурному кризису" произошел из состояния высоких доходов 2021 года»,— поясняют авторы расчетов, добавляя, что «массированная господдержка во втором и третьем кварталах 2022 года послужила демпфером, препятствующим ухудшению» положения компаний. В результате около 78% компаний остались в зоне высокой финансовой устойчивости, 20% компаний переместились в серую зону и лишь 2% компаний, находившихся в зоне финансовой устойчивости в 2021 году, перешли в зону «финансового стресса». Частные компании и компании с иностранной или смешанной формой собственности практически сохранили в 2022 году уровень финансовой устойчивости на уровне 2021 года, а компании с государственной или муниципальной формой собственности сократили свою финансовую устойчивость (см. график).

Больше всего в части стабильности потеряли авиаперевозки, а выиграли химпром, производители бумаги, добыча нефти и природного газа. Ухудшилась финансовая устойчивость в деревообработке и лесоводстве, телекоме, здравоохранении и IT. Сложная ситуация фиксируется в переработке вторичного сырья и производстве кокса и нефтепродуктов. Картина ухудшения финансовой устойчивости в этих отраслях может быть охарактеризована так: рост выручки ниже инфляции; падение операционной прибыли практически вполовину; существенное снижение маржинальности активов; рост уязвимости за счет увеличения долговой нагрузки; негативная ситуация с оборачиваемостью рабочего капитала и ликвидности, отмечают в НРА. В четвертом квартале 2023 года и в 2024 году авторы ждут умеренного улучшения финансовой устойчивости компаний за счет повышения маржинальности и оборачиваемости активов на фоне восстановления экономики и продолжающейся перестройки логистических цепочек.

Артем Чугунов

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