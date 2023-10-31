На Петербург пришлась четверть от всех отстраненных за период навигации судов в СЗФО

В период навигации 2023 года в Петербурге по требованию прокуратуры от эксплуатации было отстранено 5 судов, в Ленобласти — ни одного. Об этом «Ъ-СПб» рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре (СЗТП).

В ведомстве отметили, что за десять месяцев 2023 года надзорным органом в Петербурге также было выявлено два факта незаконных коммерческих перевозок маломерными судам и установлено три члена экипажа с ненадлежащими дипломами.

Одного из нелегальных перевозчиков прокуратуре удалось обнаружить во время профилактического рейда в августе 2023 года. Мужчина за деньги без лицензии перевозил пассажиров на маломерном незарегистрированном судне Maxum-230. В результате прокурорского вмешательства капитану судна был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Также за период навигации 2022-2023 сотрудники СЗТП зафиксировали на внутренних водных путях города более 100 незаконных плавучих объектов. Понтоны и дебаркадеры не были поставлены на учет и не имели договоры на водопользование.

По данным СЗТП на 31 октября 2023 года, восемь плавучих объектов в черте города демонтировали, владельцы остальных объектов оформили надлежащие документы. В ведомстве также отметили, что на причале у парка имени Бабушкина на проспекте Обуховской Обороны продолжаются работы по подъему из акватории Невы плавучего ресторана «Серебряный кит», частично затонувшего в марте.

В целом по СЗФО за период навигации в связи с ненадлежащим техническим состоянием от эксплуатации отстранили 22 судна, заявил и.о. Северо-Западного транспортного прокурора Роман Доценко на межведомственном совещании с участием руководителей правоохранительных и контролирующих органов региона.

Господин Романов также уточнил, что 23 необоснованно поставленных маломерных судна исключены из соответствующего Реестра. Кроме того, в СЗФО были выявлены три организации, незаконно занимающиеся перевозкой пассажиров.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», прокуратура потребовала убрать ресторан «Серебряный кит» до начала ноября.

Владимир Колодчук

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