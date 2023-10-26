КХЛ опубликовала полные составы команд в Матче всех звезд-2023

Континентальная хоккейная лига опубликовала полные составы команд, которые примут участие 9 и 10 декабря в 14-ом Матче всех звезд КХЛ на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

В дивизионе Боброва на воротах будут стоять Никита Серебряков (СКА) и Михаил Бердин («Сочи»). На позиции защитников выбрали Богдана Конюшкова («Торпедо»), Александра Никишина (СКА), Джереми Роя («Витязь»). Нападающие: Василий Атанасов («Торпедо»), Николай Голдобин («Спартак»), Павел Порядин («Спартак»), Матвей Мичков («Сочи»).

В дивизионе Тарасова выбрали вратарей: Алексея Колосова («Динамо», Минск), Джереми Смита («Кунлунь Ред Стар»). Защитники: Никита Несторов (ЦСКА), Бреннан Менелл («Динамо», Москва), Мартин Гернат («Локомотив»). Нападающие: Никита Гусев («Динамо», Москва), Виталий Пинчук («Динамо», Минск), Ярослав Лихачев («Локомотив»), Данил Аймурзин («Северсталь»), Никита Коростелев («Северсталь»).

В дивизионе Харламова вратари: Владислав Подъяпольский («Лада»), Евгений Аликин («Автомобилист»). Защитники: Егор Яковлев («Металлург»), Лукаш Клок («Нефтехимик»), Дмитрий Юдин («Ак Барс»). Нападающие: Александр Радулов («Ак Барс»), Дмитрий Яшкин («Ак Барс»), Никита Гребенкин («Металлург»), Трой Джозефс («Лада»), Максим Шабанов («Трактор»).

В дивизионе Чернышева на воротах: Александр Самонов («Салават Юлаев»), Антон Красоткин («Сибирь»). Защитники: Евгений Лисовец («Адмирал»), Кэмерон Ли («Амур»), Давид Скленичка («Барыс»). Нападающие: Владимир Ткачев («Авангард»), Рид Буше («Авангард»), Даниил Гутик («Адмирал»), Николай Прохоркин («Сибирь»), Райли Барбер («Барыс»).

Составы команд были определены в результате голосования болельщиков, аккредитованных представителей СМИ и представителей КХЛ. Матч звезд проходит в формате мини-турнира три на три. Продолжительность матча 20 минут.

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