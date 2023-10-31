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Коммерсантъ FM
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ФСБ задержала в Сибири двух хакеров, работающих на украинскую разведку

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) за сутки задержала двух граждан в Томске и Кемерово. Их подозревают в совершении кибератак на российские информационные ресурсы. В отношении этих лиц были возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена), им предъявлены обвинения. Они заключены под стражу.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомством установлено, что задержанный житель Кемеровской области вступил в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб Украины. В составе группы мужчина «осуществлял компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы России, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры страны».

В Томской области сотрудниками ФСБ был задержан местный житель, который также осуществлял «хакерские атаки подрывного характера на объекты российской информационной структуры».

В сообщениях не указано связаны ли эти случаи между собой.

Александра Горошилова

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