ФСБ задержала в Сибири двух хакеров, работающих на украинскую разведку

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) за сутки задержала двух граждан в Томске и Кемерово. Их подозревают в совершении кибератак на российские информационные ресурсы. В отношении этих лиц были возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена), им предъявлены обвинения. Они заключены под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомством установлено, что задержанный житель Кемеровской области вступил в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб Украины. В составе группы мужчина «осуществлял компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы России, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры страны».

В Томской области сотрудниками ФСБ был задержан местный житель, который также осуществлял «хакерские атаки подрывного характера на объекты российской информационной структуры».

В сообщениях не указано связаны ли эти случаи между собой.

Александра Горошилова