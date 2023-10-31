Новым гендиректором группы «Илим» назначен Алексей Ломко

В лесопромышленной группе «Илим» (штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге) назначен новый генеральный директор. Как сообщает официальный сайт компании, эту должность по итогам собрания совета директоров занял Алексей Ломко, ранее работавший на позиции старшего вице-президента компании по правовым вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы «Илим» Фото: Пресс-служба группы «Илим»

Господин Ломко начал работать в компании «Илим» в 2005 году. Занимал пост заместителя директора по правовым вопросам, позже стал руководителем правовой дирекции группы, которая оказывала юридическую поддержку по созданию российско-американского совместного предприятия. В 2013 году был назначен вице-президентом «Илима», а в 2018 — старшим вице-президентом по правовым вопросам компании.

Группа «Илим» является одним из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России. В состав компании входят три целлюлозно-бумажных комбината в Архангельской (г. Коряжма) и Иркутской (г. Братск и г. Усть-Илимск) областях, два современных гофрозавода в Ленинградской и Московской областях, проектный институт «Сибгипробум» (Иркутск). Компания 77% всей товарной целлюлозы, 16% упаковочных материалов и 25% белой бумаги в РФ. 70% продукции идет на экспорт.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что группа «Илим» приобрела 50% доли ушедшей из России американской компании International Paper. Сумма сделки с дисконтом составила $484 млн.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте