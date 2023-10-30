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Коммерсантъ FM
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Пермским партийцам урежут бюджет

Краевые власти сокращают расходы на освещение деятельности партий в СМИ

Власти Пермского края предложили сократить расходы на освещение в СМИ деятельности парламентских партий на 5%: с 548 тыс. до 520,6 тыс. руб. в год. При этом в 2023 году еще не урезанной суммы, как выяснилось, хватило только на один месяц. Впрочем, местные партийцы признаются, что уже давно ищут и используют альтернативные источники финансирования своей информационной работы. А эксперт и вовсе считает, что перераспределить эти средства на социальные нужды будет правильнее с точки зрения и эффективности, и того же пиара.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Администрация губернатора Пермского края планирует в следующем году сократить расходы на освещение деятельности политических партий, представленных в региональном заксобрании, на 5%. На это обратила внимание краевая контрольно-счетная палата (КСП) в своем заключении на проект бюджета Прикамья на 2024–2025 годы.

КСП указывает, что расходы администрации губернатора на освещение деятельности партий на региональных теле- и радиоканалах в 2024 году сократятся с 548 тыс. руб. в год до 520,6 тыс. руб. в год. При этом в 2025–2026 годах эти затраты снова запланированы на уровне 548 тыс. руб. В то же время КСП отмечает, что в 2023 году запланированных на весь год 548 тыс. руб. в реальности хватило только на март. В связи с этим КСП предупреждает, что «средства, предусмотренные администрацией губернатора, исходя из коммерческих предложений, связанных с оказанием данных услуг, могут быть недостаточными для осуществления мероприятия даже в течение одного месяца».

В пресс-службе администрации губернатора пояснили, что сокращение ряда расходов связано с обеспечением сбалансированности бюджета региона на 2024–2026 годы. Отметим, что на освещение деятельности органов власти (краевое правительство и заксобрание, администрация и гордума Перми) в бюджете региона выделяется порядка 130 млн руб. в год, но о намерении сократить эту сумму пока не упоминалось.

Членов партий, представленных в заксобрании края, решение властей не удивило. Так, первый секретарь крайкома КПРФ, вице-спикер заксобрания Ксения Айтакова считает сокращение ожидаемым, но саму инициативу не одобряет: «Это плохо, потому что жители края должны слышать разные точки зрения по многим аспектам развития края и иметь возможность самим определиться, что и кто им по душе. В связи с сокращением будем обращаться к внутренним источникам». Председатель совета отделения «Справедливой России — За правду», депутат заксобрания Вероника Куликова говорит, что «основную часть работы в информационном пространстве партия ведет вне бюджетных контрактов»: «Мы давно перестроились на иные форматы доведения нашей позиции до избирателей, в том числе через популярные интернет-издания и социальные сети. Кроме того, в целях экономии я бы предложила существенно урезать расходы бюджета на освещение в СМИ деятельности чиновников и администрации». А лидер фракции ЛДПР Олег Постников относится к сокращению расходов «с пониманием»: «Данная мера вынужденная и коснется не только расходования средств на освещение деятельности партий. Будем искать внутренние ресурсы, тем более и сейчас приходится ими пользоваться для объявлений о проведении депутатских приемов».

В пресс-службе краевой «Единой России» заявили, что в отделении «никогда не знали и не интересовались» суммами, предусмотренными в бюджете на освещение деятельности партий. «С представителями СМИ обговаривались только формат, содержание и хронометраж материалов. С пониманием относимся к тому, что в период проведения СВО бюджет может корректироваться, а расходы — перераспределяться между статьями. Сегодня региональное отделение "Единой России" активно развивает партийные ресурсы для информирования граждан о своей деятельности (сайт, социальные сети и Telegram-канал)»,— прокомментировали ситуацию единороссы.

Гендиректор телекомпании «Рифей-Пермь» Анна Климова считает, что сокращение радикально ничего не изменит: «Учитывая, что на освещение работы партий выделяются средства не только на телеканалы, но и на радио, сумма и так была очень небольшой, ее хватает только на месяц. Представители партий получают возможность поучаствовать в развернутом интервью и разместить в эфире ролики о своей деятельности. Думаю, что изменение финансирования не скажется существенно на проекте».

Политтехнолог Алексей Чусовитин и вовсе полагает, что текущий объем бюджетного финансирования на освещение работы партий — это «рудимент». «Сейчас на эти цели на одну партию приходится около 8 тыс. руб. в месяц. Очевидно, что это слишком маленькая сумма, чтобы запустить какой-то информационный сигнал в СМИ. Никакого практического смысла в этом нет. Тем более что партии уже научились самостоятельно создавать инфоповоды и привлекать внимание СМИ»,— говорит эксперт. «Думаю, если власти эти деньги перераспределят на социальные расходы, помощь нуждающимся, это лучше с точки зрения как эффективности, так и пиара»,— заключает господин Чусовитин.

Константин Кадочников, Пермь

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